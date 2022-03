Öffnungen: Warum Experten jetzt mit steigenden Zahlen rechnen

Auch wenn viele die Öffnungsschritte begrüßen: Für viele Expertinnen und Experten sind sie – in ihrem Ausmaß – verfrüht, darunter auch für den Gesundheitsökonomen und Mediziner Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien. Was er für die nächste Zeit erwartet.