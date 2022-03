Erektionsstörungen: Coronavirus dringt in Penis und Hoden ein

SARS-CoV-2 kann das Gewebe in Penis und Hoden infizieren – das zeigen aktuelle Forschungsergebnisse bei Rhesusaffen. Wissenschaftler fanden heraus, dass Symptome wie Erektionsstörungen, die von einigen Covid-19-Patienten gemeldet werden, möglicherweise direkt durch das Virus verursacht werden und nicht, wie bisher angenommen, durch Entzündungen oder Fieber, die häufig mit der Krankheit einhergehen.

Das Virus kann demnach die Prostata, den Penis, die Hoden und die umgebende Blutgefäße infizieren.

Die männlichen Rhesusaffen wurden mit Ganzkörperscans untersucht, die speziell untersucht wurden, um Infektionsherde zu erkennen. Die US-Wissenschaftler hatten erwartet, das Virus an anderen Stellen wie in der Lunge zu finden, und waren überrascht, es im Gewebe des Genitaltrakts zu entdecken.

Studie mit Rhesusaffen

"Das Signal, das uns entgegensprang, war die vollständige Ausbreitung durch den männlichen Genitaltrakt", sagte Thomas Hope, leitender Autor der Studie und Professor für Zell- und Entwicklungsbiologie an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University in Chicago. "Wir hatten keine Ahnung, dass wir es dort finden würden."