Sind weitere Antikörper-Präparate am Horizont?

Ein ganz neuer Antik√∂rper der Firma Lilly, Bebtelovimab, zeigte in einer Studie der Columbia University und der Universit√§t von Hongkong im Fachmagazin Nature als einziger eine hohe Wirksamkeit gegen alle drei bekannten Omikron-Subtypen (BA. 1, BA 1.1. und BA.2). Bebtelovimab erhielt am 11.2 eine Notfallzulassung in den USA, "mit der Bedingung, dass es nur angewandt werden soll, wenn kein anderes Covid-19-Arzneimittel verf√ľgbar ist", so das Gesundheitsministerium. "Es liegt noch keine Einsch√§tzung der Europ√§ischen Arzneimittelagentur zu diesem Arzneimittel vor." Ganz abgesehen davon rechnet Zeitlinger nicht, dass dieses Pr√§parat schon bald in √Ėsterreich verf√ľgbar sein wird.

Gibt es auch neue Medikamente f√ľr den fortgeschrittenen Krankheitsverlauf?

W√§hrend die Tabletten und Antik√∂rper in der Fr√ľhphase der Erkrankung zum Einsatz kommen (in den ersten f√ľnf Tagen), sind es bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf entz√ľndungshemmende Medikamente mit Cortison als Basistherapie. Zus√§tzlich k√∂nnen aber weitere Pr√§parate verabreicht werden. Bisher gab es daf√ľr zwei, jetzt kommt ein drittes hinzu: Der seit 2017 in der EU gegen mittelschwere bis schwere rheumatoide Arthritis zugelassene Arzneistoff Baricitinib (Handelsname: Olumiant) kann die Covid-19-Sterblichkeit weiter senken. Valipour: "Das Pr√§parat eignet sich in erster Linie dann, wenn der Patient bereits im Krankenhaus ist, eine Lungenentz√ľndung hat und Sauerstoff ben√∂tigt. Dann kann es das Ausma√ü der Entz√ľndung senken und so die Sterblichkeit reduzieren."

Auch wenn es bei den Medikamenten nicht den einen gro√üen Durchbruch gibt, so ist die Entwicklung doch sehr positiv, sagt Valipour: "Alle diese Therapien zusammen bedeuten insgesamt einen gro√üen Fortschritt. Ohne sie h√§tten wir noch deutlich h√∂here Patientenzahlen in den Spit√§lern." √Ąhnlich Zeitlinger: "Auch wenn es nicht die eine Therapie gibt, die Covid-19 rasch und verl√§sslich heilt, sind die Fortschritte doch beachtlich."