Positiv mit Omikron: Wie lange bleibt man tatsächlich infektiös?

Die Sensitivität etlicher dieser Tests - sie gibt an, zu wie viel Prozent ein Test bei tatsächlich Kranken die Krankheit auch erkennt - ist bei Omikron also geringer als bei anderen Varianten. Dadurch könnten auch hoch positive Personen übersehen werden - und die tatsächliche Anzahl an Infektiösen noch größer sein.

"Die Studie zeigt, was vielfach schon vermutet wurde: Fünf Tage (Quarantäne) sind für viele Leute nicht ausreichend", wird die Virologin Angela Rasmussen in der New York Times zitiert.

Daten auch aus Österrreich

Die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (Gecko) ist in einem ihrer Berichte (Executive Report der Gecko-Sitzung vom 28.1.) auf die Frage eingegangen, wieviel Prozent der in Quarantäne befindlichen positiv getesteten sich nach fünf Tagen freitesten können - und wie viele weiter in Quarantäne bleiben müssen.

Nur ein Teil der auf Covid-19 positiv getesteten Personen versucht, sich nach fünf Tagen „freizutesten“. Bei einer Auswertung in Wien von rund 73.000 Fällen lag diese Zahl bei rund 58 Prozent.

Aber nur 17 Prozent all jener, die es versuchten, konnten sich auch am fünften Tag erfolgreich freitesten. "Zwischen Tag 5 und 9 ist die Zahl der Menschen, die sich erfolgreich freitesten, wesentlich höher: sie liegt bei 51 Prozent (negativ oder CT-Wert über 30)", heißt es in dem Bericht.