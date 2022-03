Wieder viele Todesfälle: Wer jetzt an Covid stirbt

Nach dem Beinahe-Rekordwert an Corona-Infektionen am Mittwoch (knapp 40.000) waren es am Donnerstag zwar etwas weniger (31.566), binnen 24 Stunden kamen aber weitere 36 Todesfälle hinzu. Am Mittwoch wurden 47 Todesopfer gemeldet. Jetzt fragen sich viele: Wenn Covid so mild sein soll, wieso gibt es dann noch immer so viele Todesfälle?