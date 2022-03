Erhöhen auch mRNA-Impfungen das Risiko für eine Thrombose?

Die Argumentation ist diese: mRNA-Impfstoffe bringen Muskelzellen dazu, ein Oberflächenprotein (Spike-Protein) des Coronavirus herzustellen - gegen dieses bildet das Immunsystem dann Abwehrstoffe (Antikörper). Gelangen die Impfstoffe in Blutbahnen, könnten sie auch Zellen in Blutgefäßwänden dazu veranlassen, solche Spike-Proteine zu produzieren. Dadurch könnte die Innenwände der Blutgefäße von Abwehrzellen angegriffen und so die Zellschicht an der Innenfläche der Blutgefäße geschädigt werden. Die Folge könnte dann die Bildung von Blutgerinnseln sein, so die Befürchtung.

Es sei nicht vollkommen auszuschließen, dass der Impfstoff auch Zellen im Inneren der Blutbahnen erreiche, erklärte Stephan Baldus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Direktor des Herzzentrums der Uni-Klinik Köln, gegenüber dem ARD-faktenchecker. "Untersuchungen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA konnten aber keine Aufnahme des Impfstoffs durch Endothelzellen nachweisen", sagte Baldus.