Neue Daten: Liegt der Corona-Ursprung doch im Wildtiermarkt in Wuhan?

Der Markt in Wuhan stand von Anfang an als jener Ort im Verdacht, an dem sich erstmals Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Ende Dezember 2019 erkrankten einige Menschen, die auf dem Markt arbeiteten, an einer damals noch mysteriösen Form einer Lungenentzündung.

Am 1. Jänner 2020 schloss die Polizei in Wuhan den Markt. Die Ställe und Marktstände wurden gewaschen und desinfiziert. Chinesische Froscher fanden das Virus in Dutzenden Proben von Oberflächen und aus dem Abwasser. In Proben von Tieren aus den Ställen am Markt konnte das Virus aber nicht nachgewiesen werden.

Skeptiker noch nicht überzeugt

Aber könnte der Erreger nicht doch aus dem Institut für Virologie in Wuhan stammen? Tatsächlich gibt es nach wie vor auch skeptische Stimmen. So zitiert die New York Times den Virologen Jesse Bloom vom Fred Hutchinson Krebsforschungszentrum. Er kritisiert, dass nach wie vor der direkte Beweis fehle, dass Tiere auf dem Markt mit dem Coronavirus infiziert waren.

»Ich denke, dass ihre Argumentation wahr sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass die Qualität der Daten ausreicht, um sagen zu können, dass eines dieser Szenarien mit Sicherheit wahr ist."