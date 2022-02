Lockdown-Pionier Tomas Pueyo: "Eine neue Welle ist unwahrscheinlich"

Das Konzept von Hammer und Tanz hat also ausgedient?

Das Konzept war für die Zeit gedacht, in der es geschrieben wurde. Im März 2020 hatten wir keine Ahnung, was vor sich geht. Menschen starben, und wir mussten das stoppen. Viele Industrieländer reagierten mit harten Lockdowns, die teils nicht gerechtfertigt waren. Und in der jetzigen Situation sind sie es noch viel weniger.

Das heißt, wir sollten alle Maßnahmen sofort beenden?

Wir sollten all jene Maßnahmen beenden, die wir auch in den kommenden Jahren nicht aufrechterhalten wollen. Also weg damit. Aber dafür gibt es Bedingungen. Zuerst müssen wir abwarten, bis die Omikron-Welle zu Ende ist. Außerdem muss die Behandlung mit Paxlovid zur Verfügung stehen. Wenn das zutrifft, ist die pandemische Phase von Corona beendet.

Viele Länder wie Österreich heben ihre Maßnahmen nun auf. Ist das zu früh?

Wenn die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann das Gesundheitssystem kollabieren. Wichtig ist, dass Regierungen Bedingungen für die Lockerung kommunizieren – also wenn aktive Fälle oder Hospitalisierungen unter den Faktor X sinken, dann öffnen wir.