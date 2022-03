Corona: Wie wirksam ist die aktuelle Kinderimpfung?

Die US-Forschenden betonen ebenfalls die Wichtigkeit von überlappenden Maßnahmen, einschließlich des Tragens von Masken, was "weiterhin wichtig ist, um Infektionen und Übertragung zu verhindern“.

Mary Bassett, Studienbeteiligte und Gesundheitskommissarin des Bundesstaats New York, appelliert in einem Statement an alle Eltern und Erziehungsberechtigten "ihre Kinder so bald wie möglich impfen und gegebenenfalls auffrischen zu lassen“.

Kinderimpfung in Österreich

Auch hierzulande wird für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren die Impfung von Biontech/Pfizer empfohlen. Die Dosierung beträgt 10 Mikrogramm statt 30 Mikrogramm wie bei Erwachsenen.

Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen erhalten. Für Jugendliche ab zwölf wird darüber hinaus eine dritte Impfung ab sechs Monaten nach der zweiten Impfung empfohlen.

Laut Bassett seien die neuen Studiendaten aus New York "nicht überraschend, da der Impfstoff als Reaktion auf eine frühere Covid-19-Variante entwickelt wurde.“ Eine geringere Wirksamkeit von zwei Dosen gegen die Omikron-Variante sei bis zu einem gewissen Grad bei allen Impfstoffen und in allen Altersgruppen beobachtet worden.

Sprung zwischen elf und zwölf Jahren

Auffallend ist auch, dass die US-Daten einen drastischen Sprung zwischen Elf- und Zwölfjährigen machen. In der letzten Jännerwoche lag die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Infektion bei den 12-Jährigen bei 67 Prozent, bei den Elfjährigen jedoch nur bei elf Prozent.

Der biologische Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen ist wahrscheinlich minimal, aber während 12-jährige Kinder 30 Mikrogramm des Impfstoffs erhielten - die gleiche Dosis, die auch Erwachsenen verabreicht wird - erhielten 11-jährige Kinder nur 10 Mikrogramm, sagt Florian Krammer, Immunologe an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, gegenüber der New York Times.

Die verabreichte Dosis könnte also den Unterschied machen.