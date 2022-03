Todesrate schnellt nach oben: Hongkongs Kampf gegen "mildes" Omikron

Containerstadt wird errichtet

Während die Stadtregierung weiterhin darauf beharrt, dass Infizierte sich nicht in ihren Wohnungen isolieren dürfen, warnen die Experten, dass selbst die neuen, improvisierten Quarantäneeinrichtungen nicht ausreichen dürften.

Trotz der hohen Fallzahlen und vielfach "milden" Verläufe sehen die Regeln vor, alle Infizierten im Krankenhaus oder speziellen Quarantäneeinrichtungen zu isolieren, was viele Hongkonger als unverhältnismäßig empfinden.

Für Mitte März wird ein Lockdown erwartet, wenn in der 7,5-Millionen-Einwohner-Metropole ein Massentest beginnen soll. Die Ankündigung hat Panik ausgelöst: Die Einwohner deckten sich in Supermärkten und Apotheken mit Vorräten ein. Tiefkühlkost, Nudeln, Paracetamol und Corona-Tests sind bereits knapp.

Impfungen schĂĽtzen gut vor schwerer Erkrankung

Im Vergleich zu Delta verbreitet sich Omikron deutlich schneller – eine mit Omikron infizierte Person steckt im Schnitt acht oder mehr Menschen an. Bei Delta sind es durchschnittlich 6,5 Personen, bei der Ursprungsvariante aus Wuhan in China waren es 2,5 Personen.

In einer Stellungnahme der WHO zu Omikron heißt es: "Es ist wirklich nicht ratsam, bei Omikron einfach die Daumen zu drücken und auf das Beste zu hoffen, denn die Variante wird die noch Ungeimpften ausfindig machen. Die schiere Anzahl an Covid-19-Neuinfektionen führt bereits jetzt zu höheren Hospitalisierungsraten in Ländern, in denen sich Omikron zur dominanten Variante entwickelt hat, wobei die meisten Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern ungeimpft sind."

Das Immunsystem braucht insgesamt drei Kontakte zum Spike-Protein als viralem Antigen, damit sich neutralisierende Antikörper in ausreichender Menge und in hoher Qualität bilden. Mehrere Konstellationen sind laut internationalen Studien möglich: nach Dreifach-Impfung (Grundimmunisierung und Booster) oder nach einer Infektion und zwei Impfungen ist man vor einem schweren Verlauf gut geschützt.

Und weiters: "Omikron ist keinesfalls mit einer gewöhnlichen Erkältung zu vergleichen, da die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, bei einer Infektion mit Omikron deutlich höher ist als bei einer Erkältung."