Paxlovid: Was sich durch die neue Covid-Pille in der Pandemie ändern könnte

Kein Wellenbrecher

Paxlovid dürfte auch bei Infektionen mit der Omikron-Variante wirksam sein. Das habe sich in Labortests gezeigt, heißt es vonseiten des Herstellers. Zeitlinger geht davon aus, dass die Corona-Variante auch nichts am Einnahmemodus ändert. Zeitlinger: "Es ist weiterhin gut wirksam, allerdings ist unterm Strich der Nutzen der Tablette nicht mehr ganz so groß. Eben, weil – glücklicherweise – bei der Omikron-Variante weniger Menschen schwer erkranken."

Auch das Virostatikum Molnupiravir – in Österreich sind derzeit limitierte Rationen der Tablette verfügbar und werden an einigen Spitälern an Risikopatienten verabreicht – gilt weiterhin als potentes Mittel. Das Erstarken der Omikron-Variante wirkt sich allgemein auf den Status quo der Covid-Medikamente aus. Von einem Wirksamkeitsverlust sind vor allem Antikörper-Präparate betroffen. Mit Ausnahme von Sotrovimab (Xevudy) und Evusheld. Ersteres wird in Österreich bereits eingesetzt.

Für den Einzelnen wird die Pille große Vorteile bringen. Als Omikron-Wellenbrecher kommt Paxlovid mit hoher Wahrscheinlichkeit zu spät. "Im großen Pandemiegeschehen wird sich der Effekt momentan in Grenzen halten", prognostiziert Zeitlinger. Auch die Spitäler werde das Medikament eher nicht vor dem Kippen schützen, weil dort derzeit de facto keine systemkritische Überlastung zu beobachten sei. "Sollten neue Mutanten auf uns zukommen, könnte sich das aber wieder ändern."