Omikron-Welle: So handhabt man Antigentests jetzt richtig

Neueste Studien legen nahe, dass sich Omikron nicht so gut in der Lunge, sondern vielmehr im oberen Respirationstrakt, dem Nasenrachenraum, vermehrt. "Das sind erste Daten, die noch nicht von externen Fachkolleginnen und Fachkollegen begutachtet wurden", sagt Robert Strassl, Facharzt fĂĽr Virologie und Leiter der Abteilung fĂĽr Klinische Virologie am Klinischen Institut fĂĽr Labormedizin der MedUni Wien.

"Sie sind aber ein guter Anhaltspunkt dafür, dass es bei Omikron etwas länger dauern könnte, bis das Virus in der vorderen Nase ankommt. Man erwischt dort nicht genug Virusmaterial für einen Nachweis. Im Rachen, wo sich das Virus früher vermehrt, schon."

Entnahme im Wohnzimmer

Israel hat darauf bereits reagiert: Dort wird seit Kurzem empfohlen, Material nicht nur in der Nase, sondern auch im Rachen zu sammeln. Auch, wenn das auf der Verpackung nicht so vermerkt ist. Auch Strassl befürwortet diese Vorgangsweise. Dass der Großteil der Antigenschnelltests zur Probenentnahme in der Nase anleitet, verursache aber oftmals praktische Probleme: "Viele finden es schwieriger, den Abstrich tief in der Nase oder eben im Rachen zu machen. Teilweise, weil Letzteres den Würgereflex auslöst. Teilweise, weil die Stäbchen dafür zu kurz sind."

Eine in Apotheken oder Teststraßen professionell im hinteren Nasenrachenraum abgenommene Probe erhöhe jedenfalls die Verlässlichkeit des Ergebnisses. Strassl: "Ich empfehle daher, sich von einer ausgebildeten Person testen zu lassen."