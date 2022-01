Pandemiebewältigung mit Weitblick: Neun wichtige Fragen und Antworten zu Omikron

Was nützen Omikron-adaptierte Impfstoffe?

Pfizer und Moderna wollen ihre variantenspezifischen Vakzine im März zur Verfügung stellen. Omikron könnte dann längst nicht mehr grassieren. Mit Blick auf die Zukunft sind die angepassten Impfstoffe dennoch relevant. "Der Sommer wird uns wieder eine Verschnaufpause verschaffen. Solange das Virusgeschehen überschaubar ist, sollte bei möglichst vielen Menschen eine Grundimmunität erzeugt werden“, sagt Kollaritsch. Spätestens Ende September müsse man für die Herbstwelle gerüstet sein. „Dann brauchen wir die spezifischen Impfstoffe, um den Schutz gezielter zu gestalten."

Was passiert, wenn Omikron verschwindet?

Das sei nicht sehr wahrscheinlich: "Omikron ist so fit, dass eher davon abstammende Varianten zu erwarten sind. Die angepassten Impfungen sollten wirksam bleiben. Möglicherweise schützen sie sogar gut vor einer Ansteckung." Letztlich hänge es vom zirkulierenden Herbst-Erreger ab, ob die Impfungen mit den adaptierten Präparaten freiwillig bleiben können.

Wie hilfreich ist der Valneva-Totimpfstoff?

"Wir gehen von einer Zulassung mit Ende März aus", hieß es Donnerstag vonseiten Valneva. Anfang April könnten die ersten Dosen ausgeliefert werden. Valneva hat außerdem Labordaten veröffentlicht, wonach der Impfstoff auch Omikron in hohem Ausmaß neutralisieren kann. Wie hoch die Wirksamkeit tatsächlich ist, wird sich in echten Anwendungsdaten zeigen.

Die jetzt nachkommenden Vakzine hätten laut Kollaritsch allesamt einen entscheidenden Nachteil: Sie wurden nach dem Muster der ersten Impfstoffgeneration designt. "Sieht man sich an, wie viel die hochwirksamen mRNA-Impfstoffe bei Omikron an Effektivität eingebüßt haben, erscheint es reichlich unglaubwürdig, dass die neuen so viel besser sein sollen." Weil Impfskeptiker Totimpfstoffen tendenziell mehr Vertrauen entgegenbringen, könne Valneva aber dazu dienen, bei Ungeimpften eine Grundimmunisierung abzuschließen, auf der man im Herbst aufbauen könne.

Haben die Änderungen bezüglich des Janssen-Impfstoffes in Deutschland Implikationen für Österreich?

Bislang wurde in Deutschland bei dem Janssen-Impfstoff eine Dosis als vollständige Impfung anerkannt. Seit Freitag gilt diese Regelung nicht mehr. Nun gilt man erst nach einer zweiten Dosis eines anderen Impfstoffs als grundimmunisiert. Der Zweitstich solle möglichst mit einem mRNA-Vakzin erfolgen. In Österreich sind Nachweise über eine einmalige Impfung mit dem Janssen-Vakzin schon seit 3. Jänner im Grünen Pass nicht mehr gültig. Laut Kollaritsch ist eine Zweitimpfung mit demselben Impfstoff möglich, die Verwendung eines mRNA-Vakzins provoziere aber jedenfalls die bessere Immunantwort.