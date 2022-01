Explodierende Corona-Zahlen: Ist Omikron der Weg aus der Pandemie?

Trotzdem ist auch die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien zuversichtlich: Generell sei Österreich durch den hohen Anteil der Booster-Impfungen und zahlreiche Infektionen in der Delta-Welle gut aufgestellt. „Möglicherweise sind wir, so keine neuen Immun-Escape-Varianten kommen und die bis dahin erworbene Immunitaet gut hält, im Herbst in einer Situation, in der der Umgang mit Corona in die Selbstverantwortung übergeht, so wie bei der Grippe: Wer will, kann seinen Impfstatus auffrischen lassen und es besteht keine Gefahr mehr, dass die Spitäler überlastet werden.“

Laut der WHO-Chefwissenschafterin Soumya Swaminathan sei noch unklar, ob der Übergang in eine endemische Phase nach der Omikron-Welle geschehen könne. „Wir wissen nicht, wann und wo die nächste Variante auftauchen wird, und wie sie mit Omikron und Delta interagiert“, sagte sie zum Handelsblatt. Zudem könne kein Land in eine endemische Phase übergehen, wenn der Rest noch in der Pandemie sei.

Nie mehr Hammer, nur mehr Tanz?

Am zvversichtlichsten äußerste sich dieser Tage Tomas Pueyo den man als „Corona-Influencer“ der ersten Pandemie-Stunde bezeichnen könnte. Und das, obwohl der 40-Jährige gar kein Virologe ist. Der Datenanalyst warnte schon früh vor der Wucht des Virus und erfand das Wechselspiel aus Lockdown und Lockerung ("Hammer and Dance").