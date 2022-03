300 Millionen mRNA-Impfungen: Das sind die häufigsten Nebenwirkungen

Eine umfassende Analyse dieser Meldungen aus den USA zeigt nun, wie sicher die mRNA-Impfstoffe sind. Analysiert wurden die Meldungen von mehr als 340.000 Nebenwirkungen, die bei insgesamt 298 Millionen verabreichten Impfstoffdosen innerhalb der ersten sechs Monate nach Markteinführung der Impfstoffe in den USA gemeldet wurden.

Meist nicht schwerwiegend

Die Studie zeigt, dass die meisten Nebenwirkungen nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff leicht waren und nach einem Tag erheblich zurückgingen. Von den Nebenwirkungen, die zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 bei mehr als 298 Millionen Impfdosen gemeldet wurden (132 Millionen Moderna, 167 Millionen Biontech/Pfizer), waren 92 Prozent nicht schwerwiegend. Weniger als ein Prozent der Nebenwirkungen erforderten medizinische Hilfe.

Die klinischen Studien der beiden in den USA zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna hatten bereits gute Sicherheitsprofile gezeigt, wobei leichte Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Infektionsstelle, Müdigkeit und Kopfschmerzen am häufigsten waren.

In den USA werden unerwünschte Ereignisse von Impfungen über das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet, das von den US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Arzneimittelbehörde FDA betrieben wird. Jeder Bürger, Gesundheitsdienstleister und Impfstoffhersteller kann eine Meldung machen, wenn es nach einer Impfung – auch mit anderen Impfstoffen als Covid-Impfstoffen – zu einem unerwünschten Ereignis gekommen ist. Die Berichte werden als "nicht schwerwiegend", "schwerwiegend" oder "Tod" kategorisiert.

"Robusteste Überwachung in der Geschichte der USA"

Zusätzlich gibt es das v-safe-System, das von der CDC speziell für das Covid-19-Impfprogramm entwickelt wurde. Es speist sich aus Smartphone-basierten Umfragen, die in der ersten Woche nach der Impfung täglich sowie anschließend über längere Zeitabstände in den nachfolgenden Monaten erhoben werden. In die aktuelle Untersuchung flossen Daten aus beiden Erfassungssystemen ein.

"Impfstoffe sind das wirksamste Mittel, um schwerwiegende Folgen der Covid-19-Krankheit zu verhindern, und die Vorteile der Impfung bei der Verhinderung schwerer Krankheiten und Todesfälle sprechen stark für eine Impfung", sagt Studienautorin Hannah Rosenblum von der CDC. "Die Überwachung der Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen ist die robusteste in der Geschichte der USA, und die beiden komplementären Überwachungssysteme, die in dieser Studie verwendet werden, sollten das Vertrauen stärken, dass mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sicher sind."

Die häufigsten Nebenwirkungen

Von den als nicht schwerwiegend klassifizierten gemeldeten Nebenwirkungen waren

Kopfschmerzen (20 %),

Müdigkeit (17 %),

Fieber (16 %)

Schüttelfrost (16 %) sowie

Schmerzen (15 %) am häufigsten.

Von den als schwerwiegend registrierten Meldungen war die häufigste Nebenwirkung Kurzatmigkeit (15 %).