Covid-Impfungen: Welche Nebenwirkungen bisher gemeldet wurden

Die Leiterin des Bundesamtes, Christa Wirthumer-Hoche, sagte im Ö1-Morgenjournal: "Wenn man das so liest fragt man sich, was ist mit dieser großen Anzahl an Fällen, gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es keinen."

Es werde in wenigen Fällen eine Obduktion veranlasst: "Die können nicht wir veranlassen. Und nur wo es abgeklärt werden kann, bekommen wir diese Information."

Obduktionen können von Angehörigen angeregt und von Amtsärzten und Spitälern veranlasst werden.

Wirthumer-Hoche betont, dass Ärzte gesetzlich verpflichtet sind, Impfnebenwirkungen zu melden.

So wurden auch 766 systemische allergische Reaktionen gemeldet (die also an mehreren Stellen des Körpers auftraten), 1098 allergische Hautreaktionen, 323 Lähmungen im Gesichtsbereich (bei 165 ist der Gesundheitszustand wiederhergestellt, 158 sind noch in Abklärung) und 217 Fälle einer Herzmuskelentzündung in zeitlicher Nähe zu einer Impfung.

Bei 518 Patientinnen und Patienten wurden die Nebenwirkungen als lebensbedrohend gemeldet. Bei 2.210 Patientinnen und Patienten war im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung ein Krankenhausaufenthalt erforderlich oder wurde ein solcher verlängert.

Viele Hochbetagte geimpft

Im BASG wird darauf hingewiesen, dass speziell am Beginn der Impfaktion hauptsächlich hochbetagte Personen geimpft wurden. Damit "war zu rechnen, dass in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auch natürlich bedingte, das heißt nicht impf-bedingte gesundheitliche Ereignisse erwartungsgemäß auftreten", schreiben die Autoren des Berichts.