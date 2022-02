Lockerung der Maskenpflicht: Risiko für Kinder und Jugendliche?

"Wir haben in Österreich zirka 20 Prozent geimpfte Kinder zwischen fünf und elf Jahren, in Spanien sind es 55 Prozent", sagte der Mikrobiologe Michael Wagner ebenfalls in der ZiB 2. "Das ist aber ein wesentlicher Unterschied, weil Omikron für Kinder unter zehn Jahren - da gibt es neue Daten dazu - nicht so viel milder ist wie für andere Personengruppen."

Normalität versus Infektionsrisiko

Bereits am Montag hatte der Kinderinfektiologe Volker Strenger von der MedUni Graz im Ö1 Mittagsjournal Stellung genommen. "Natürlich muss man darüber nachdenken, dass man auch wieder zu mehr Normalität kommt, was die Maskenpflicht betrifft, andererseits muss man sagen, wir sind noch in einer Welle mit sehr hohen Inzidenzen, sodass man möglicherweise den Kindern und Jugendlichen nichts Gutes tun, wenn möglicherweise durch das Rücknehmen der Maskenpflicht jetzt vermehrt doch auch Übertragungen in der Schule stattfinden."