Schattenfamilien: Eltern von Risikokindern fühlen sich vergessen

Strobl ist selbst Mutter eines Risikokindes und startete am Sonntag einen Twitter-Space zum Thema, also eine Online-Diskussion, bei der sich Eltern und andere Interessierte live austauschten. Mehr als 8.000 Personen nahmen an der Gesprächsrunde teil, mehr als 25.000 haben sie bereits nachgehört.

Job aufgegeben

Ein deutscher Vater, der teilnahm, erzählte etwa, dass er seinen Job als Lehrer aufgeben musste, weil er sein Hochrisikokind zuhause nicht anstecken möchte. Auch andere Betroffene berichteten von ähnlichen Erfahrungen. Sie organisieren ihre Berufstätigkeit beispielsweise rund um das Homeschooling ihres Kindes oder haben ganz aufgehört zu arbeiten. Neben Eltern von Risikokindern sind Kinder von Risikoeltern ebenso Teil von Schattenfamilien. Auch sie müssen hinsichtlich sozialer Kontakte zurückstecken, um ihre besonders gefährdeten Eltern zu schützen.

Auf Twitter sind Schattenfamilien allerdings auch mit Anfeindungen konfrontiert. Vorausgegangen war eine Äußerung von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Die Politikerin hatte auf Twitter geschrieben, dass Kinder mit Covid-19 sterben "und nur extrem selten wegen Covid-19“. Das hatte für heftige Reaktionen gesorgt und eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Viele werfen der Politikerin mangelnde Empathie vor und fordern eine Entschuldigung. Die blieb aber aus – Prien zog sich stattdessen von Twitter zurück. Kurz darauf entstand der Hashtag #Prienruecktritt.