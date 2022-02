Impfpflicht, Tests, Lockerungen: Was vier Experten dazu sagen

Brauchen wir die Impfpflicht noch? Ab wann? Macht das jetzt Sinn oder vielleicht erst im Herbst?



Ich bef├╝rchte, wenn wir die Impfpflicht jetzt aus- und evt. erst im Herbst in Kraft setzen, sind wir m├Âglicherweise so wie im Vorjahr wieder zu sp├Ąt dran. Den Kreislauf ÔÇ×Neue Variante ÔÇô starke Welle ÔÇô LockdownÔÇť kann man am besten mit einer breiten Grundimmunisierung durchbrechen ÔÇô und die dauert mindestens vier bis f├╝nf Monate. Ob im Herbst eine Variante kommt, die nochmals milder ist als Omikron, das wissen wir nicht. Und auch wenn es m├Âglich ist halte ich es nicht f├╝r wahrscheinlich, dass im Herbst eine Variante zirkulieren wird, gegen die eine Grundimmunisierung gar nicht sch├╝tzt. Realistisch ist, dass bei Grundimmunisierten eine Auffrischungsimpfung im Sommer / Fr├╝hherbst ausreichen wird. Die Basis daf├╝r sollten wir jetzt legen. Denn dass es zu einer neuerlichen verst├Ąrkten Viruszirkulation kommen wird ÔÇô mit welcher Variante auch immer ÔÇô, das ist unbestritten.



Zu den ├ľffnungsschritten: Sieht so aus, als w├╝rden nur die Masken bleiben. Wie sehen Sie das? Was w├╝rden Sie empfehlen?



Ich halte es f├╝r sehr realinstisch, dass wir in den kommenden Wochen in eine Situation kommen werden, in der wir mit den Masken als einziger CovidÔÇôMa├čnahme das Auslangen finden werden ÔÇô aber noch sind wir nicht so weit. Wir haben diese Erfahrungen ja schon gemacht, dass bei zu fr├╝her Lockerung die Zahlen wieder steigen. Aus meiner Sicht sollte man damit also noch ein wenig zuwarten. Ich w├╝rde auch in den Schulen die Maskenpflicht nicht weiter lockern, abgesehen vom Sitzplatz, schlie├člich haben wir gerade bei den j├╝ngeren Kindern noch eine Durchimpfungsrate von weniger als einem Drittel. Gleichzeitig ist der Austausch unter Kindern intensiver. Ich w├╝rde aber spezielle Informationsangebote f├╝r Eltern mit Virologen und Kinder├Ąrzten zum Thema Impfen verst├Ąrken, um hier ├ängste zu nehmen.



Sollen die Tests gratis bleiben und weiter so breitfl├Ąchig getestet werden?



Im ersten Quartal w├╝rde ich nicht viel ├Ąndern und die Testm├Âglichkeiten nicht einschr├Ąnken. Das sind jetzt nur mehr wenige Wochen ÔÇô und wir wissen noch nicht, ob die derzeitige Stabilisierung bei den Zahlen eine kurzfristige, oder doch schon eine dauerhaft langfristige ist. Omikron verbreitet sich zwar so rasch, dass man schon infekti├Âs sein kann, bevor ein positives Testergebnis vorliegt. Trotzdem helfen uns die Tests, Infektionsketten zu unterbrechen. Voraussichtlich ab April aber sollten f├╝r Menschen, die sich aus ├ťberzeugung nicht impfen lassen wollen, Zutrittstests, wo es sie dann noch gibt, kostenpflichtig werden. F├╝r Geimpfte sollten dann Tests aber nur mehr bei Symptomen oder vor dem Besuch vulnerabler Personen bzw. vor einem Spitalsbesuch notwendig sein. Diese Tests sollten f├╝r Geimpfte aber gratis sein.



Karl Zwiauer, Kinderarzt, Mitglied im Nationalen Impfgremium: