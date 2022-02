Omikron: Ab wann die Immunität nach dem Booster abnimmt

Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhausaufenthalte und Aufenthalte in der Notaufnahme sank von 97 Prozent innerhalb der ersten zwei Monate nach Erhalt einer Auffrischungsimpfung auf 89 Prozent Wirksamkeit nach vier Monaten oder mehr während der Delta-Periode (Sommer/Frühherbst 2021).

Im Omikron-Zeitraum (Spätherbst 2021/Winter 2021-22) lag die Wirksamkeit gegen Spitalsaufenthalte bzw. Besuche in der Notaufnahme in den ersten zwei Monaten nach der dritten Dosis bei 87 Prozent und sank vier Monate nach der dritten Dosis auf 66 Prozent.

Von 96 auf 76 Prozent

Nach der dritten Dosis sank der Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Aufenthalten in der Notaufnahme im Zusammenhang mit der Delta-Variante von 96 Prozent innerhalb von zwei Monaten auf 76 Prozent nach vier Monaten oder länger. Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit der Omikron-Variante lag in den ersten zwei Monaten bei 91 Prozent und sank nach vier Monaten auf 78 Prozent.

"Unsere Ergebnisse bestätigen, wie wichtig es ist, eine dritte Dosis eines mRNA-Impfstoffs zu erhalten, um mittelschweren bis schweren Covid-19--Erkrankungen vorzubeugen, insbesondere bei Personen mit Begleiterkrankungen", sagte Studienmitautor Shaun Grannis, Professor für Familienmedizin an der Indiana University School of Medicine. "Die Tatsache, dass der Schutz durch mRNA-Impfstoffe in den Monaten nach der dritten Impfstoffdosis abnahm, spricht dafür, weitere Auffrischungsdosen in Betracht zu ziehen, um den Schutz vor mittelschweren bis schweren Verläufen aufrechtzuerhalten."