Dreifachgeimpft und trotzdem krank: Wieso ist das überhaupt möglich?

Trotzdem können auch Geimpfte schwerer erkranken. Belegt sei, dass die Impfung auch mit dem Booster in mindestens 50 Prozent der Fälle mit einem Viruskontakt nicht vor der Infektion schützt. Belegt ist aber auch, dass Geimpfte die Viren rascher wieder aus ihrem Körper eliminieren.

„Es ist plausibel anzunehmen, dass die Immunantwort bei nicht mildem Verlauf, ob sie nun stark oder schwach ist, zu spät einsetzt.“ Dadurch aber werden viel mehr Zellen mit dem Virus infziert.

Der Grund: Die Impfung kann eine Infektion an den Schleimhäuten häufig nicht verhindern. SARS-CoV-2 tritt aber hauptsächlich über die Schleimhäute von Mund, Nase und Rachen in den Körper ein. Die in das Muskelgewebe verabreichten Impfstoffe können aber das lokale Immunsystem in den Schleimhäuten nicht so stark aktivieren, dass die Viren gleich beim ersten Kontakt mit den Schleimhäuten beseitigt werden.

"Sie induzieren zwar eine starke systemische Immunantwort, aber keinen ausreichenden Schleimhautschutz", erklärt das die deutsche Pharmazeutische Zeitung. "Daher arbeiten verschiedene Teams an einem anderen Ansatz, nämlich an nasal oder oral zu applizierenden Impfstoffen. Diese sollen dem Virus quasi die Tür vor der Nase zumachen."

Battegey: „Die Immunantwort kommt spät, aber rechtzeitig. Somit schützt sie zwar vor schwerer Krankheit, aber nicht vor einem etwas ruppigen Verlauf.“