Enttäuschend: Covid-Medikament wirkt nicht gegen Omikron-Ableger BA.2

Keine Antikörpertherapien gegen Omikron-Unterlinien

BA.2 weist an jenem Teil des Spike-Proteins, auf den viele Antikörper abzielen, relativ viele Mutationen auf und kann sich so dem Immunsystem noch besser entziehen als bisherige Varianten. Das dürfte auch die Erklärung sein, weshalb das Medikament Sotrovimab nicht wirkt. Insgesamt wurden in der Studie 19 neutralisierende monoklonale Antikörper getestet, gegen 17 davon zeigte BA.2 eine ausgeprägte Resistenz. Unter den 17 war auch Sotrovimab, das gegen BA.1 noch eine beträchtliche Aktivität beibehalten hatte. "Diese neuen Erkenntnisse zeigen, dass keine der derzeit zugelassenen oder autorisierten monoklonalen Antikörpertherapien alle Unterlinien der Omikron-Variante angemessen abdecken könnte", schreiben die Studienautoren.

Sotrovimab hatte eine um das 27-fache geringere Wirksamkeit gegen BA.2, twitterte Christos Argyropoulos von der University of New Mexico in den USA. "Ich hasse es, euch schlechte Nachrichten zu überbringen, aber wir haben gerade Sotrovimab verloren", so Argyropoulos.