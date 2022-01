Variante BA.2: Omikrons kleine Schwester holt auf

Ist eine Erkrankung durch BA.2 nach einer Infektion mit BA.1 möglich?

"Es ist möglich, dass Sie sich zuerst mit BA.1 infizieren und kurz darauf mit BA.2", berichtet Experte Fomsgaard. Solche Fälle seien etwa in Norwegen dokumentiert worden und müssten im Auge behalten werden. Gleichzeitig warnte er aber vor übertriebener Sorge. "Wir können bei Omikron BA.2 keinen Unterschied bei den Krankenhauseinweisungen und Todesraten feststellen, also ist es nichts, was uns als solches beunruhigt. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir eine sehr kurze Beobachtungszeit haben", so Fomsgaard.

Dass sich eine Vielzahl von Menschen in kurzer Zeit erneut infizieren, halte er eher für eine theoretische Möglichkeit – auch, wenn dies beobachtet werden müsse.

Genetiker Elling geht davon aus, dass wer an der ersten Variante erkrankt ist, sich eher nicht mit BA.2 infizieren werde. Mit jeder Konfrontation durch Impfung oder Infektion baue das Immunsystem eine breitere Antwort auf, wodurch die Wahrscheinlichkeit für mildere Verläufe steigt.

Wird BA.1 durch BA.2 abgelöst werden?

Laut Elling müsse man damit rechnen, dass BA.2 die Führung übernehmen wird. In Dänemark ist die Variante bereits für mehr als die Hälfte der Infektionsfälle verantwortlich. Als die Omikron-Welle im Dezember begann, machte BA.2 noch etwa zwei Prozent der Infektionsfälle aus. "Die Augen der Welt ruhen auf uns, um herauszufinden, was mit BA.2 passiert. Es gibt keine Erklärung dafür, warum es nach Dänemark gekommen ist, und sich gerade hier so stark ausbreitet", meint Fomsgaard.

Wie verbreitet ist BA.2 in Österreich?

BA.2 wurden in systematischen Analysen von Proben aus Kläranlagen bereits nachgewiesen. Von einer Verdrängung der großen Schwester BA.1 kann derzeit noch nicht ausgegangen werden. Unklar ist, wo BA.2 das erste Mal aufgetreten ist. Bekann sind Fälle aus Norwegen, Schweden, Großbritannien, Singapur und Indien. Dass Dänemark die Variante früh entdeckt hat, liegt auch daran, dass das Land so viel sequenziert, also in Proben nach Mutationen sucht, wie kaum ein anderes. Die WHO stufte BA.2 einstweilen als "zu beobachtende Variante" ein, noch nicht als "besorgniserregende Variante".