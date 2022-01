Fahrrad-Bote bringt in Wien die Covid-Tabletten

Ein ähnliches System gibt es auch in NÖ, wo die Therapie an fünf Ambulanzen in Wiener Neustadt, Stockerau, Waidhofen/Thaya, Melk und in St. Pölten erfolgt.

Alternativ kann der Wirkstoff Molnupiravir verabreicht werden, der in Tablettenform erhältlich ist. Er ist zwar noch nicht zugelassen, kann aber im Rahmen einer Sonderregelung eingesetzt werden.

In Wien hat man sich dafür ein besonderes Verteilsystem überlegt: Nach der telemedizinischen Kontaktaufnahme und Abklärung werden die Tabletten mit dem Fahrrad-Botendienst Veloce zum Patienten geliefert. Bis dato wurden 112 Patienten auf diese Weise versorgt, rechnet Binder vor.

Infusion zur Vorbeugung

Die Antikörper-Infusion Sotrovimab hat hingegen noch ein zweites Einsatzgebiet: Vorbeugend, also noch ohne Vorliegen einer Infektion, wird damit eine Patientengruppe behandelt, die besonders gefährdet ist: Personen, die so stark immunsupprimiert sind, dass ihr Körper trotz mehrfacher Impfung keine Antikörper gegen das Virus bilden kann.

Darunter fallen unter anderem Patienten nach einer Organtransplantation. In Wien wurde diese Prophylaxe bisher bei rund 400 Personen durchgeführt.