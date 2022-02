Warum Bewegung nach der Corona-Impfung die Antikörper erhöhen könnte

Forscher der Iowa State University fanden heraus, dass 90 Minuten leichte bis mittelschwere körperliche Betätigung direkt nach einer Grippe- oder Covid-Impfung einen zusätzlichen Immunitätsschub bewirken kann.

Körpereigene Antikörperreaktion verstärken

In der im Fachmagazin Brain Behaviour and Immunity veröffentlichten Studie produzierten Teilnehmer, die nach der Impfung anderthalb Stunden auf einem stationären Fahrrad fuhren oder zügig spazieren gingen, in den folgenden vier Wochen mehr Antikörper als Teilnehmer, die nach der Impfung saßen oder ihre tägliche Routine fortsetzten. Die Forscher fanden ähnliche Ergebnisse in einem Experiment mit Mäusen und Laufbändern.

"Unsere vorläufigen Ergebnisse sind die ersten, die zeigen, dass eine bestimmte Zeitspanne die körpereigene Antikörperreaktion auf den Impfstoff von Biontech Pfizer und zwei Grippeimpfstoffe verstärken kann", sagte Kinesiologie-Professorin und Hauptautorin der Studie Marian Kohut.

Den Forschern zufolge könnten die Ergebnisse der Studie Menschen mit unterschiedlichem Fitnessniveau unmittelbar zugute kommen. Fast die Hälfte der Studienteilnehmer hatte einen BMI der Kategorie Übergewicht oder Fettleibigkeit. Während des 90-minütigen Trainings konzentrierten sie sich darauf, ein Tempo beizubehalten, das ihre Herzfrequenz bei 120-140 Schlägen pro Minute hielt, und nicht auf die Entfernung.

In der Studie testeten die Forscher auch, ob die Teilnehmer mit einem 45-minütigen Training den gleichen Anstieg der Antikörper erzielen konnten. Sie fanden heraus, dass das kürzere Training die Antikörperspiegel der Teilnehmer nicht erhöhte. Kohut kündigte an, dass das Forschungsteam in einer Folgestudie prüfen wird, ob 60 Minuten ausreichen, um eine Reaktion zu erzielen.