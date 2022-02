Die Kleinsten gegen Corona impfen? USA kurz vor der Entscheidung

Weltweit blicken Eltern von Kleinkindern gespannt in die USA: Vor zehn Tagen hatten Pfizer/Biontech bei der US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag auf Zulassung ihres Kinder-Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren gestellt.

Weil kommenden Dienstag der beratende Impfausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA zu diesem Thema tagen wird, sollen heute bereits jene Dokumente rund um den mRNA-Impfstoff veröffentlicht werden, die von den Unternehmen eingereicht wurden.

Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Verfahrensschritt in der Pandemie. Zur Erinnerung: Biontech/Pfizer hatten in einer ersten Studie zwei Dosen mit je drei Mikrogramm bei Kindern im Alter von sechs Monaten und fünf Jahren getestet. Bei Kleinkindern im Alter von zwei bis fünf Jahren führte die zweimalige Impfung jedoch nicht zu einer ausreichenden Immunantwort, wie im Dezember bekannt gegeben wurde. Nur bei Kindern unter zwei Jahren war das zwei-Dosen-Impfschema erfolgreich.

Booster-Studie: Daten werden für März erwartet

Daraufhin starteten die Pharmaunternehmen eine Booster-Studie, sie erweiterten also um einen Drittstich. Nachdem mit diesen Ergebnissen aber erst Ende März zu rechnen ist, empfahl Anthony Fauci, der oberste Gesundheitsberater der Regierung, dennoch den Antrag auf Zulassung zu stellen.

Was das bringen soll? Zeit, denn wenn die Experten und Expertinnen der US-Arzneimittelbehörde zu dem Schluss kommen, dass es keinerlei Sicherheitsbedenken gibt, könnten Eltern von Kindern zwischen zwei und fünf Jahren dennoch mit dem Impfen starten. Die Zulassung könnte noch Ende Februar erteilt werden.

Der Drittstich könnte dann erfolgen, wenn die Booster-Daten bei der FDA nachgereicht werden. Wobei es keine Garantie gibt, dass der Drittstich die erhoffte Wirksamkeit bringt.

Studien-Kinder sollen an Omikron erkrankt sein

Ein Insider berichtete erst diese Woche in der New York Times, warum Pfizer/Biontech auf ein drei-Dosen-Impfschema setzen wollen anstatt auf eine höhere Dosis. Bekanntlich liegt die Dosis für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren bei 10 Mikrogramm pro Stich - auch in Wien verimpfen einige Ärzte und Ärztinnen diese Dosis off label bei Kindern unter fünf Jahren.