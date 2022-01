Omikron im Kindergarten: Wie schützen wir unsere Kleinsten?

"Das Testen funktioniert bei den allermeisten Kindern sehr gut, wenn man es ihnen zeigt und erklärt", betont Haas. Das belegt eine Studie der Uni Würzburg. Über ein halbes Jahr wurden 600 Kindergartenkinder regelmäßig getestet. Das Ergebnis: Spülen und Gurgeln werden am besten angenommen. Lassen sich mindestens die Hälfte der Kinder und des Personals zweimal wöchentlich testen, ist die Gefahr einer Übertragung so gering, dass eine kontinuierliche Betreuung möglich ist. Ab etwa drei Jahren können Kinder spülen, die Flüssigkeit wird in ein Glas gespuckt und von den Eltern in das Röhrchen umgefüllt –, ab etwa vier Jahren ist Gurgeln möglich. Bei Jüngeren funktionieren PCR-Lutschertests oder Rachenabstriche in Teststraßen am besten.

Dass es immer wieder Schließungen gibt, stecken Kinder laut Haas übrigens gut weg. "Man kann mit ihnen schon gut sprechen ohne ihnen Angst zu machen. Wichtig ist zu erklären, was man alles tut, damit sie möglichst sicher sind", so Haas.