Kinder zeigen rätselhaft niedrige Werte von Coronavirus-Antikörpern

Warum das Immunsystem von Kindern anders sind

Schon bisherige Studien zeigten unterschiedliche Antikörperantworten bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen festgestellt. So haben laut einer Analyse von Donna Farber, Immunologin an der Columbia University in New York, Erwachsene eine breitere Palette von Antikörpern - darunter auch mehr virushemmende Antikörper - als Kinder. (hier können Sie die Studie nachlesen)