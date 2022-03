Längere Omikronwelle: Sollen Risikopersonen und Ältere zur 4. Impfung?

Die täglichen Neuinfektionen steigen – wie prognostiziert – weiter an: 49.432 waren es von Mittwoch auf Donnerstag, nach den knapp 48.000 vom Mittwoch ein weiterer Rekord. Die verlängerte Omikron-Welle wirft nicht nur die Frage nach der Wiedereinführung von Präventionsmaßnahmen wie der Maskenpflicht in Innenräumen auf - so fordert die Corona-Kommission bereits zusätzliche Präventionsmaßnahmen. Es gibt auch eine neue Diskussion um die vierte Impfung - nicht für alle, aber für Risikopersonen wie Menschen mit unterdrücktem Immunsystem und älteren Menschen.