50.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag: Was sind die Gründe dafür?

Das bestätigen auch Daten der Cosmo-Befragungen der Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt. Ende November gab knapp ein Drittel der Befragten ein hohes gefühltes Risiko an, Ende Februar waren es nur noch zwölf Prozent.

Gleichzeitig drängt der Krieg in der Ukraine das Thema Corona in den Hintergrund - das führt automatisch dazu, dass sich viele Menschen über Schutzmaßnahmen weniger Gedanken machen.

- Durchseuchung der Kinder, Ausbreitung in ältere Altersgrupppen

Die Aufhebung der Maskenpflicht in den Schulen führte dazu, dass sich das Coronavirus besonders stark unter jungen Menschen ausbreitet - so gibt es mehrere Bildungscluster an Schulen mit mehr als 100 Betroffenen, berichtete das Ö1 Morgenjournal am Freitag. Von den Jugendlichen gelangt es zu den Eltern und den Großeltern. So betrifft der größte Corona-Cluster im Bereich Gesundheit / Soziales in Niederösterreich derzeit ein Pflegeheim in Kirchstetten mit 112 positiv getesteten Personen. Cluster mit bis zu 60 Personen gibt es außerdem in Pflegeheimen in zwölf weiteren Bezirken in NÖ.