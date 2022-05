Virologin: "Mehrfacher Kontakt mit dem Virus schützt"

Eine Labor-Untersuchung des Instituts für Virologie der MedUni Innsbruck hat den Immunstatus nach einer Infektion mit der mittlerweile dominanten Omikron-Subvariante BA.2 des Coronavirus evaluiert. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie sehr sich die Varianten des Virus unterscheiden. Je mehr Kontakte mit verschiedenen Varianten durch Impfung oder Infektion, desto größer der Schutz, sagte Virologin Janine Kimpel im APA-Gespräch. Sie plädierte für einen angepassten Impfstoff.

In der aktuellen Debatte um Impfstoffupdates geht es um die Frage, ob für künftige Auffrischungsimpfungen wie bisher ein an den Wildtyp angelehnter Impfstoff Sinn macht, oder ob dieser an dominierende Varianten angepasst werden soll. Einige Impfstoffhersteller, darunter das deutsche Biotechunternehmen Biontech, führen derzeit klinische Studien dazu durch. Virologin Kimpel hielt es für wahrscheinlich, dass Impfstoffe "ähnlich wie bei Influenza" künftig auf zirkulierende Varianten angepasst werden. Für sie außer Frage stand nach wie vor die Wichtigkeit einer Immunisierung gegen das Coronavirus bzw. einer darauffolgenden Auffrischungsimpfung.