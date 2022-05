Nur noch drei Bundesländer mit hohem Corona-Risiko

Insgesamt setzte sich auch diese Woche der rückläufige Trend bei den Infektionen fort. Der Rückgang im 14-Tage-Vergleich lag zwischen acht Prozent in Tirol und 24 Prozent in Vorarlberg, das diese Woche auch die niedrigste Risikozahl hat, die für die Farbeinstufung verantwortlich ist. Salzburg, Niederösterreich und Wien gestellten sich durch einen jeweiligen Rückgang zum "Ländle", der Steiermark und Oberösterreich, die schon in der Vorwoche "gelb" waren.

Die schlechteste Fall-Inzidenz hatte vergangene Woche der Bezirk Tulln vor Neusiedl/See. Am vergleichsweise geringsten war die Corona-Gefahr in St. Johann im Pongau. Insgesamt schwächt sich der Abwärtstrend aber ab. Die Risikozahl sank zwar noch überall, aber mittlerweile meist eher dezent. Auch gibt es erste Bezirke, wo die Zahlen stagnieren bzw. sogar wieder nach oben gehen wie in Reutte.