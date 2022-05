Schwangere mit Corona-Impfung erleiden seltener Totgeburt

Erst vor einigen Wochen zeigte eine gro√üe US-Studie, wie gef√§hrlich eine Coronavirus-Infektion f√ľr Schwangere sein kann. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 verdoppelt insgesamt die Gef√§hrdung von werdenden M√ľttern durch schwere Schwangerschaftskomplikationen wie Thrombosen und Fr√ľhgeburten.

Viele Schwangere zögern noch immer, sich impfen zu lassen, aus Sorge um ihr Kind.

Doch jetzt zeigt erneut eine aktuelle Studie der St. George's University of London und des Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, dass eine Impfung in der Schwangerschaft zu 90 Prozent gegen eine Covid-19-Infektion wirksam und sicher ist, sowie kein erh√∂htes Risiko f√ľr die Frauen oder ihre Babys mit sich bringt. (Hier k√∂nnen Sie die Studie auf Englisch nachlesen.)