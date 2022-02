Viele Babys haben auch mit sechs Monaten noch mütterliche mRNA-Impfstoff-Antikörper, wie eine US-Studie festgestellt hat.

Laut der kleinen Studie aus dem Massachusetts General Hospital haben Babys, die von Müttern geboren werden, die während der Schwangerschaft gegen Corona geimpft wurden, im Alter von sechs Monaten mit größerer Wahrscheinlichkeit Antikörper gegen das Virus im Blut als Babys, die von ungeimpften Müttern geboren wurden, die sich während der Schwangerschaft infiziert haben.

Forscher berichteten am Montag in JAMA über 28 sechs Monate alte Säuglinge, die von Frauen geboren wurden, die mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs in der 20. bis 32. Schwangerschaftswoche geimpft wurden, wenn die Übertragung von mütterlichen Antikörpern auf den Fötus über die Plazenta am höchsten ist, und 12 Babys in diesem Alter, deren Mütter im selben Zeitraum infiziert wurden.

Viel höhere Antikörper

Sie fanden nachweisbare Konzentrationen von Immunglobulin G (IgG), dem häufigsten Antikörper im Blut, bei 57 % der Babys geimpfter Mütter, aber nur bei 8 % der Babys infizierter, nicht geimpfter Mütter.

Es ist nicht klar, wie hoch die Antikörperspiegel sein müssen, um vor einer Infektion zu schützen, und Antikörper sind nicht der einzige Abwehrmechanismus des Körpers. Aber „viele interessierte Parteien, von Eltern bis hin zu Kinderärzten, wollen wissen, wie lange mütterliche Antikörper bei Säuglingen nach der Impfung bestehen bleiben, und jetzt können wir einige Antworten geben“, sagte Dr. Andrea Edlow vom Massachusetts General Hospital in Boston in einer Erklärung.

„Wir hoffen, dass diese Ergebnisse einen weiteren Anreiz für Schwangere darstellen, sich impfen zu lassen.“

