Mehr Ausbildungsplätze für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Um dem in der Corona-Pandemie sichtbar gewordenen Mangel an psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu begegnen, sollen nun mehr Ärzte in diesem Bereich ausgebildet werden.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat dafür eine Novelle der Ärzte-Ausbildungsordnung vorgelegt, mit der der Ausbildungsschlüssel geändert wird.