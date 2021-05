(Bittere) Pillen gegen den Ärztemangel

Pilotprojekt in Weppersdorf

Schon bevor die Gemeindeärztin mit Ende 2020 in Pension ging, wurde in Weppersdorf die Suche nach einem Nachfolger gestartet. Bisher wurde noch kein Arzt für die freie Kassenstelle gefunden. Nun soll mit dem Bau der neuen Gesundheitseinrichtung Weppersdorf (GEW) und der Einrichtung einer dislozierten Ambulanz „die wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet“ werden, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er war dieser Tage zum Spatenstich der Gesundheitseinrichtung gekommen.

Neben einem allgemeinmedizinischen Bereich soll die GEW, die von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gebaut wird, u. a. zusätzliche Flächen für andere Gesundheitsdienstleister bieten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2022 avisiert.

In Weppersdorf werden nun auch die Ordinationsräumlichkeiten der früheren Hausärztin barrierefrei umgebaut, damit dort die dislozierte Ambulanz untergebracht werden kann. Anfang August soll die Ambulanz den Betrieb aufnehmen – zunächst mit voraussichtlich 15 Wochenstunden. Eine Ausdehnung der Öffnungszeiten ist geplant.

„Die dislozierte Ambulanz in Weppersdorf wird das Pilotprojekt der Krages und wird erstmals diese mehrmals erfolglos ausgeschriebene Kassenstelle für Allgemeinmedizin durch eigenes Personal besetzen. Sollte sich in der Folge ein Mediziner finden, der die Stelle antreten möchte, so zieht sich die Krages zurück“, heißt es dazu auf KURIER-Anfrage aus dem Büro von Landeshauptmann Doskozil. Konkrete Pläne für weitere derartige dislozierte Ambulanzen gebe es derzeit jedenfalls nicht.

Kritik an dem Projekt kommt indes von der Burgenländischen Ärztekammer: In den burgenländischen Spitälern seien zig Arztstellen nicht besetzt, was zu einer „immensen Arbeitsverdichtung“ für die Spitalsärzte führe. „Dass wir zusätzlich jetzt noch Versorgungsdefizite im niedergelassenen Bereich abdecken sollen, ist schlichtweg unzumutbar“, hatte Kurienobfrau Brigitte Steininger bereits nach Bekanntwerden der Pläne erklärt.