Wie sich Pandemiemanager vor der nächsten Corona-Welle rüstet

450 Steirer lassen sich durchschnittlich pro Tag gegen Corona impfen. Die meisten von ihnen erhalten dritte Stiche, zehn Prozent auch schon vierte: Menschen, die älter sind als 80 Jahre, oder Hochrisikogruppen ab 65 Jahren, wird die vierte Dosis vom Nationalen Impfgremium (NIG) bereits ab sechs Monaten nach der Grundimmunisierung empfohlen. Bei der Gruppe der 80-Jährigen und aufwärts ist die vierte Dosis auch schon ab dem vierten Monat möglich.

Erststiche scheinen kaum noch in der Statistik auf. 45 waren es beispielsweise am vergangenen Samstag, 13 am Sonntag – österreichweit. Innerhalb von sieben Tagen gab es bundesweit 24.605 Impfungen gegen das Coronavirus, der Anteil der Erststiche darunter lag bei 831 oder 3,4 Prozent. „Man muss akzeptieren, dass es einen gewissen Anteil an Menschen gibt, die der Impfung skeptisch gegenüber steht“, gesteht Lichtenegger ein. „Auch wenn die medizinische Notwenigkeit gegeben ist. Aber es gibt für niemanden mehr eine Ausrede, es gibt Zugang zum Impfstoff.“