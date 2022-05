Gecko beobachtet neue Corona-Varianten und blickt in den Herbst

Aktuell ist die Corona-Situation in Österreich weitgehend entspannt. Aber es gibt neue Virusvarianten, BA.4 und BA.5, die in Südafrika bereits eine neue Welle ins Rollen gebracht haben. Auch in Österreich wurden bereits erste Fälle nachgewiesen.

Genau beobachten

Die gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) beobachtet die Entwicklung genau. Bald werde man weitere Einschätzungen vornehmen können, steht im neuen Bericht. Unbedingte Priorität habe aktuell die Vorbereitung auf Herbst.

Die Krisenkoordinatoren unter der Leitung von Katharina Reich und Rudolf Striedinger haben den von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) präsentierten Entwurf für den Variantenmanagementplan "zum Review" vorgelegt bekommen. Man sei "weiterhin in die Vorbereitungen für den Herbst vollinhaltlich eingebunden", steht in dem am Samstag veröffentlichten Bericht zur jüngsten Sitzung vom 3. Mai.