Schluckimpfung gegen Coronavirus schützt auch vor Übertragung

In neuen Tierstudien, die die Virus-Exposition des Menschen nachahmen, schützt ein Corona-Impfstoff, der oral eingenommen werden soll, nicht nur die geimpfte Person, sondern verringert auch die Ausbreitung des Virus über die Luft auf andere enge Kontaktpersonen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht.

Die von der Duke-Forscherin Stephanie N. Langel geleitete Studie zeigt das Potenzial eines Covid-19-Impfstoffs, der über die Schleimhäute wirkt, um das SARS-CoV-2-Virus zu neutralisieren und so Infektionen und die Ausbreitung des aktiven Virus in der Luft zu begrenzen.

Geringere Virusmengen in Nase und Lunge

"In Anbetracht der Tatsache, dass der größte Teil der Welt nicht ausreichend geimpft ist - und dies gilt insbesondere für Kinder - stellt die Möglichkeit, dass eine geimpfte Person mit einer Durchbruchsinfektion den Virus auf nicht geimpfte Familien- oder Gemeindemitglieder übertragen kann, ein Risiko für die öffentliche Gesundheit dar", so Langel. "Es wäre von großem Nutzen, Impfstoffe zu entwickeln, die nicht nur vor der Krankheit schützen, sondern auch die Übertragung auf nicht geimpfte Personen verringern.

Langel und ihre Kollegen testeten einen Impfstoffkandidaten, der ein Adenovirus als Vektor verwendet. Der Impfstoff für den Menschen soll als Tablette eingenommen werden.

In Studien mit Hamstern löste der Impfstoff eine starke Antikörperreaktion im Blut und in der Lunge aus. Als die Tiere dem SARS-CoV-2-Virus in hohen Dosen ausgesetzt wurden, was zu Durchbruchsinfektionen führte, zeigten sie weniger Symptome als nicht geimpfte Hamster und wiesen geringere Mengen des infektiösen Virus in Nase und Lunge auf - und schieden somit über die Luft nicht so viel Virus aus.

Im Gegensatz zu Impfstoffen, die in den Muskel gespritzt werden, so Langel, erhöhen mukosale Immunisierungen die Produktion von Immunglobulin A (IgA) - die erste Verteidigungslinie des Immunsystems gegen Krankheitserreger - in Nase und Lunge. Diese mukosalen Eintrittspforten sind dann geschützt, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass die Geimpften beim Niesen oder Husten infektiöse Viren übertragen.

"Unsere Daten zeigen, dass die Immunisierung der Schleimhäute eine praktikable Strategie ist, um die Ausbreitung des Coronavirus durch Übertragung über die Luft zu verringern", so Langel. Die Studie konzentrierte sich auf das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus (den sogenannten Wildtyp), und es werden neue Studien konzipiert, um den Impfstoff gegen die derzeit dominanten Omikron-Varianten zu testen.