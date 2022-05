Covid-Impfung: So stark wirkt sich Übergewicht auf Wirksamkeit aus

Dass Fettleibigkeit das Risiko erhöht, einen schweren Covid-19-Verlauf zu haben, ist mittlerweile bekannt. Doch auch die Antikörperreaktion nach dem Stich mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff kann deutlich beeinträchtigt sein.

Neue Forschungsergebnisse, die auf dem diesjährigen European Congress on Obesity (ECO) in Maastricht, Niederlande (4.-7. Mai), vorgestellt wurden, deuten darauf hin, dass Erwachsene mit starkem Übergewicht im Vergleich zu normalgewichtigen Personen eine deutlich schwächere Immunantwort auf die Covid-19-Impfung zeigen. Die Studie stammt von Professor Volkan Demirhan Yumuk von der Universität Istanbul in der Türkei und Kollegen.

Um mehr darüber herauszufinden, untersuchten Forscher und Forscherinnen die Antikörperreaktionen nach einer Impfung mit Biontech/Pfizer und dem Totimpfstoff CoronaVac bei 124 Erwachsenen mit schwerer Adipositas, die zwischen August und November 2021 das Adipositas-Zentrum an der Universität Istanbul-Cerrahpasa, Cerrahpaşa Medical Faculty Hospitals, aufsuchten, sowie bei einer Kontrollgruppe von 166 normalgewichtigen Erwachsenen.

Totimpfstoff schneidet schlechter ab

Die Forscher maßen die Antikörperspiegel in Blutproben von Patienten und Patientinnen und normalgewichtigen Kontrollpersonen, die zwei Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer oder CoronaVac erhalten hatten und deren zweite Dosis vier Wochen zuvor verabreicht worden war. Die Teilnehmer wurden anhand ihrer Infektionsgeschichte danach eingeteilt, ob sie bereits an Covid-19 erkrankt waren oder nicht (was durch ihr Antikörperprofil bestätigt wurde).

Insgesamt erhielten 130 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwei Dosen Biontech/Pfizer und 160 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwei Dosen des Totoimpfstoffs CoronaVac, von denen 70 eine frühere SARS-CoV-2-Infektion hatten.

Bei den Teilnehmern ohne vorherige Infektion, die mit Biontech/Pfizer geimpft wurden, waren die Antikörperspiegel bei Personen mit starkem Übergewicht mehr als dreimal niedriger als bei normalgewichtigen Kontrollpersonen (durchschnittlich 5.823 gegenüber 19.371 AU/ml).

Auch bei Teilnehmern ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion, die mit CoronaVac geimpft worden waren, wiesen Personen mit starkem Übergewicht 27-mal niedrigere Antikörperspiegel auf als normalgewichtige Kontrollpersonen (durchschnittlich 178 gegenüber 4.894 AU/ml).

Bei Patienten mit früherer SARS-CoV-2-Infektion unterschieden sich die Antikörperspiegel von Patienten und Patientinnen mit schwerer Adipositas, die mit Biontech/Pfizer oder CoronaVac geimpft wurden, jedoch nicht signifikant von normalgewichtigen Kontrollen.