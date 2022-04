Boostern für die Herbstwelle: Für wen und wann Auffrischen Sinn macht

Österreich ist das bisher einzige Land in der EU, das eine dritte Covid-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren empfiehlt. Am Montag gab das Nationale Impfgremium (NIG) bekannt, dass die Auffrischung spätestens vor Schulbeginn, also vor den voraussichtlich nächsten Infektionswellen im Spätsommer und Herbst erfolgen soll.