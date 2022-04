Weitere Hepatitis-Fälle: Bisher nur Spekulationen über Ursache

Untersuchungen laufen

Laut ECDC könne derzeit über die Ursachen der Hepatitis nur spekuliert werden. "In allen Ländern laufen Untersuchungen. Die exakte Ursache ist derzeit aber unbekannt. Die normalen Hepatitisviren A bis E konnten ausgeschlossen werden. Es gibt keine Verbindungen zu Reisebewegungen", erklärte Ammon. Untersuchungen zeigen auf einen Zusammenhang mit einer Adenovirus-Infektion hin, dies ist allerdings noch nicht bestätigt, da nicht alle Kinder eine Adenovirusinfektion aufwiesen. Möglich sei, so Ammon, dass durch eine geringere Exposition gegenüber Viren aufgrund von Lockdowns und reduzierten Kontakten während der vergangen zwei Jahre Pandemie, es zu einer stärkeren Reaktion auf Vireninfektionen bei Kindern komme. Dies sei allerdings Spekulation und werde noch untersucht.

Die ECDC überwacht gemeldete Fälle der Hepatits unklarer Fälle genau, ebenso wie die WHO. Vergleichszahlen zu Jahren vor der Pandemie gibt es nicht. "Eine Hepatitis dieser Art ist aber so ungewöhnlich, dass ich erwarte, dass sie auch zuvor aufgefallen wäre. Natürlich ist jetzt mehr Aufmerksamkeit da, die uns hilft, herauszufinden, was wirklich dahinter steckt. Ich denke aber nicht, dass eine Situation wie diese vor der Pandemie nicht aufgefallen wäre", betonte Ammon.