Auffällige Leberentzündungen bei Kindern: Was man bisher darüber weiß

Welche Länder meldeten bisher eine Zunahme an Hepatitis-Fällen bei Kindern?

Als eines der ersten Länder meldete Schottland Anfang April eine Häufung akuter Hepatitis-Fälle bei zuvor gesunden Kindern unter zehn Jahren. Mitte April wurden aus weiteren Landesteilen Großbritanniens zusätzliche Fälle gemeldet, insgesamt sind es 84 Fälle seit 5. April 2022, bei denen die Ursache der Leberentzündung unklar ist. Die meisten betroffenen Kinder waren zwischen zwei und fünf Jahre alt. Ebenfalls Mitte April vermeldete die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC, dass auch Leberentzündungen unklarer Ursache bei Kindern in Dänemark, Irland, den Niederlanden und Spanien aufgetreten sind. Auch in den USA gibt es bisher dokumentierte Fälle. "In allen Ländern mit gemeldeten Fällen laufen die Ermittlungen", erklärte die ECDC. Es handelt sich dabei um Häufungen, die über dem zu erwarteten Wert an Leberentzündungen in dieser Altersgruppe liegen.

Am 31. März 2022 meldete etwa die schottische Gesundheitsbehörde fünf Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren, die sich mit schwerer Hepatitis unbekannter Ursache innerhalb von drei Wochen im Royal Hospital for Children in Glasgow vorstellten. Die typische Anzahl von Hepatitis-Fällen unbekannter Ursache in ganz Schottland würde üblicherweise weniger als vier pro Jahr betragen.

Welche Symptome traten bei den Kindern auf? Worauf müssen Eltern achten?

Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, bei der es zu einer Schädigung der Leberzellen kommen kann. Dies kann durch Medikamente und Gifte erfolgen, aber auch durch Krankheitserreger wie Bakterien und Viren. Bekannt sind etwa die Hepatitisviren A, B, C, D und E, die zu Leberschäden führen. "Aber auch viele andere Viren können zu einer Hepatitis führen, etwa das Eppstein-Barr-Virus, das routinemäßig die Leber befällt, oder Herpesviren, Adenoviren und etliche andere kommen in Betracht", sagt Kindermediziner Kerbl.

Die von der Hepatitis unklarer Ursache betroffenen Kinder hatten laut ECDC in den meisten Fällen kein Fieber, aber erhöhte Leberenzymwerte, viele hatten Gelbsucht. Einige berichteten über Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen in den vorangegangenen Wochen. Einige der Kinder brauchten eine Behandlung in spezialisierten Leberzentren für Kinder, einige wenige brauchten eine Lebertransplantation.

Die Symptome einer Hepatitis sind allgemein sehr unterschiedlich. Häufig kommt es in der Anfangsphase zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber, Appetitlosigkeit, Gelenk- bzw. Muskelschmerzen. Der Urin kann sich dunkel färben, der Stuhl wird hingegen hellfärbig. Oft kommt es zu Schmerzen im Bereich des rechten Rippenbogens, da sich die Leber vergrößert und bei Druck empfindlich ist. Später kann, muss aber nicht, Gelbsucht auftreten – die Haut färbt sich gelblich, da der Gallenfarbstoff Bilirubin im Blut angestaut wird. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung.

Was wird als Ursache der Leberentzündungen bisher vermutet?

Vermutet wird ein Infektionserreger, allen voran ein Adenovirus oder eine Covid-Infektion, oder der Kontakt mit Giftstoffen. Bei allen dokumentierten Fällen wurden über einen Fragebogen Informationen zu konsumierten Lebensmitteln, Getränken und persönlichen Gewohnheiten gesammelt – es konnten aber keine Gemeinsamkeiten festgestellt werden, die für die Leberentzündungen ursächlich sein können. "Eine Hypothese ist, dass das Adenovirus eine gewisse Rolle spielt. Ob SARS-CoV-2 die Ursache ist, ist noch völlig unklar. Allerdings ist nicht verwunderlich, dass bei hohen Covid-Fallzahlen auch einige der betroffenen Kinder positiv getestet sind“, meint Kerbl.