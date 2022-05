Affenpocken: "Verhindern, dass sich das Virus in Europa festsetzt"

Der österreichische Infektiologe Peter G. Kremsner - Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen - gehört zur kleinen Zahl österreichischer Ärzte, die bereits in ihrer Laufbahn Patienten mit Affenpocken gesehen haben. Er gründete 1992 das medizinische Forschungszentrum Cermel (Centre de Recherches Médicales de Lambaréné), ursprünglich am Campus des Albert Schweitzer Hospitals in Lambaréné in Gabun. Es ist heute eines der führenden medizinischen Forschungs- und Ausbildungszentren in Afrika mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zahlreiche medizinischen Universitäten - darunter auch die MedUni Wien - haben internationale Kooperationen mit diesem Zentrum.

KURIER: Herr Prof. Dr. Kremsner, Sie sind derzeit gerade wieder in Gabun am Forschungszentrum Cermel. Wie oft sehen Sie in Gabun Affenpocken-Fälle?

Peter Kremsner: Alle zwei bis drei Jahre gibt es hier einen kleinen Ausbruch mit ein bis zwei Fällen, wo wir dann dazu gerufen werden oder die Patienten sogar in unser Krankenhaus kommen. Häufig ist die Gefahr einer Infektion der Mitmenschen schon vorbei wenn die Patienten erfahren, dass es sich um Affenpocken handelt bzw. gehandelt hat. Hier in Zentralafrika ist das nichts Neues.