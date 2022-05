Affenpocken: Was tun mit Infizierten und Kontaktpersonen?

Die Virologin Isabella Eckerle, Leiterin des Zentrums für Neuartige Viruserkrankungen an den Universitätskliniken in Genf erklärte ausführlich auf Twitter, warum aus ihrer Sicht die Isolierung von Infizierten in einer Klinik extrem wichtig sei:

Zum einen werde damit die Ausbringung des Virus in die Umwelt reduziert, es handle sich um ein stabiles Virus. "Man muss vermeiden, dass sich bei uns Tierreservoire ausbilden (Ratten im Abwasser / häusliche Abfälle, Haustiere, Nutztiere)."