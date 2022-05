Affenpocken: Derzeit kein Grund zur Sorge

Die Affenpocken sind in Österreich angekommen. Insgesamt meldete die WHO bisher mehr als 90 Fälle, sowie rund 30 Verdachtsfälle in Ländern, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. Wie gut sind wir geschützt? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.