Affenpocken in Österreich: Erster Verdachtsfall in Wien

Nun scheinen die Affenpocken auch in Österreich Einzug zu halten. Wie ein Specher des Gesundheitsstadtrates Peter Hacker gegenüber dem ORF bestätigte, liegt der Mann derzeit in der Klinik Favoriten. Er weist Pusteln im Gesicht auf und hat leichtes Fieber. Bis Sonntagabend dürfte die Sequenzierung beendet sein, die Aufschluss darüber gibt, ob es sich wirklich um Affenpocken handelt.

Steigende Zahlen über Sommer hinweg

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet derzeit Leitlinien zur Eindämmung der Ausbreitung von Affenpocken. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Fälle in den Sommermonaten weiter ansteigen könnte, sagte der Vorsitzende Berater der WHO für Infektionsgefahren, David Heymann, am Samstag Reuters. Die WHO gehe davon aus, dass der Ausbruch durch sexuelle Kontakte ausgelöst worden sei.

Enger Kontakt sei der wichtigste Übertragungsweg für das Virus, sagte Heymann. So seien beispielsweise Eltern, die sich um kranke Kinder kümmerten, ebenso gefährdet wie das Gesundheitspersonal. Er betonte, dass der Ausbruch der Affenpocken nicht mit den Anfängen der Coronavirus-Pandemie vergleichbar sei, da die Krankheit nicht so leicht übertragbar sei.