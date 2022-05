Keine Pandemie: 7 Unterschiede zwischen Affenpocken und Covid-19

1. Impfstoff vorhanden

Anders als in der Anfangszeit bei Covid-19 ist also bereits ein Impfstoff vorhanden. Imvanex vom dänischen Hersteller Bavarian Nordic ist seit 2013 in der EU zugelassen. Diese Zulassung gilt in der EU zwar für die Impfung gegen Pocken, Off-Label kann der Impfstoff aber auch gegen Affenpocken eingesetzt werden. In den USA ist Imvanex unter dem Namen Jynneos auch für Affenpocken zugelassen. „Viele Länder haben sich an uns gewandt, um Impfstoff zu kaufen“, sagte Rolf Sorensen von Bavarian Nordic. Welche das sind, gibt das Unternehmen nicht bekannt. Deutschland machte bekannt, 40.000 Dosen bestellt zu haben. Diese sollen für Kontakte von Menschen verwendet werden, die mit Infizierten Kontakt hatten, also als Abriegelungsimpfung.

2. Keine Massenimpfung notwendig

Eine Massenimpfung, dass also präventiv möglichst viele Menschen geimpft werden, sei nicht sinnvoll, betont die WHO. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Impfung überhaupt nicht notwendig“, sagt auch Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien. International wird derzeit über Impfempfehlungen, etwa für immungeschwächte Personen, beraten. Großbritannien hat die Impfung Mitarbeitern im Gesundheitswesen angeboten – es handelt sich aber nicht um eine Impfpflicht, sondern kann freiwillig gewählt werden.

3. Bereits viele Menschen geimpft

Hinzu kommt, dass weltweit viele Menschen bereits einen Impfschutz haben – aufgrund der verpflichtenden Pockenimpfung, die es in zahlreichen Ländern bis in die 1970er und 1980er Jahre gab. In Österreich galt die Pockenimpfpflicht bis zum 1. Jänner 1981.

Der damals verwendete Impfstoff hatte zahlreiche Nebenwirkungen und wird heute nicht mehr eingesetzt. Allerdings schützt er auch gegen Affenpocken. Da es sich um einen Lebendimpfstoff handelt wird von lebenslanger Immunität ausgegangen – je nach individuellem Immunsystem und der Zeit, die seit der Impfung vergangen ist, kann der Schutz laut Redlberger-Fritz nachgelassen haben. Bei einer Infektion ist das Immunsystem aber nicht völlig naiv gegenüber dem Virus.