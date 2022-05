650 Fälle mysteriöser Hepatitis bei Kindern: Welche Spuren es gibt

Neben den 650 bestätigten unklaren Hepatitits-Fällen bei Kindern ist bei 99 weiteren Kindern mit Hepatitis die genaue Klassifizierung ihrer Erkankung noch ausstehend, ob sie also auch in das Muster der bisherigen Fälle passen. Wobei die WHO selbst betont, dass die tatsächliche Zahl der Fälle vielfach unterschätzt sein könnte aufgrund der begrenzten Überwachungskapazität.

Die meisten bestätigten mysteriösen Hepatitis-Fälle bei Kindern in Europa gibt es in Großbritannien (222, elf davon benötigten eine Lebertransplantation) gefolgt von Spanien (29) und Italien (27). In den USA sind es 216 Fälle (15 musste die Leber transplantiert werden), in Japan 31.

75 Prozent der Kinder waren jünger als fünf Jahre.

Schwerere Verläufe als bei früheren Hepatitis-Infektionen

Die Ursachen für diese Fälle blieben weiterhin unbekannt und werden erforscht, heißt es in dem Bericht der WHO. "Die Fälle nehmen einen schwereren klinischen Verlauf und ein größerer Teil entwickelt ein akutes Leberversagen im Vergleich zu früheren Berichten von akuter Hepatitis unklarer Ursache bei Kindern."

Eine Infektion mit den Hepatitisviren A bis E konnte ausgeschlossen werden.

SARS-CoV-2 und / oder Adenoviren wurden in einer Reihe von Fällen nachgewiesen, obwohl die an die WHO gemeldeten Daten unvollständig sind.

Von 180 auf Adenoviren getesteten Kindern waren die Proben von 110 (60,8 Prozent) positiv. Eine akute SARS-CoV-2-Infektion konnte von 188 getesteten Kindern bei 23 (/12,2%) mittels PCR nachgewiesen werden. Nur von 26 Kindern gibt es bisher Daten von serologischen Untersuchungen auf Antikörper gegen SARS-CoV-2, mit denen eine zurückliegende Infektion nachgewiesen werden kann: Bei 19 Kindern (73,1 %) war das Ergebnis positiv.