Mysteriöse Hepatitis-Fälle: Worauf Eltern besonders achten sollten

Wie viele Fälle sind bisher bekannt?

190 Kinder weltweit sind derzeit von einer Hepatitis unklarer Ursache betroffen, gab die europäische Gesundheitsbehörde ECDC Dienstag bekannt. Zuletzt wurden drei Fälle sowie Dutzende Verdachtsfälle aus Italien gemeldet. Bei einem der Kinder in Italien erfolgte eine Lebertransplantation. Die ersten Fälle wurden Anfang April in Großbritannien gemeldet, mehr als 110 der bisher bekannten Fälle traten dort auf. Seither berichten viele Länder in Europa, aber auch Israel und die USA von Kindern mit Hepatitis, deren Ursache nicht bekannt ist. 17 benötigten eine Lebertransplantation, eines ist verstorben. "Das sind immerhin knapp zehn Prozent", sagt Müller. "Ich glaube nur, dass der Prozentsatz tatsächlich geringer ist, weil derzeit nur die schwersten Fälle erfasst sind und viele der Erkrankungen unproblematisch ausheilen."